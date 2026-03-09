В Лос-Анджелесе обстреляли особняк певицы Рианны. Она была дома, но не пострадала

Дом певицы Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли из полуавтоматической винтовки, сообщает NBC News.

По данным полиции, огонь открыла женщина, подъехавшая к особняку Рианны на автомобиле. В дом и на территорию участка попало четыре пули или их фрагмента. Певица в этот момент находилась дома, она не пострадала.

Подозреваемую в стрельбе взяли под стражу. Это женщина в возрасте около 30 лет, ее имя не называется, а мотивы неизвестны. Оружие, из которого она стреляла, изъяли сотрудники полиции, прибывшие по вызову.