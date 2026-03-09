Разведка Нидерландов заявила, что связанные с Россией хакеры пытаются получить доступ к аккаунтам  Signal и WhatsApp по всему миру

Связанные с Россией хакеры пытаются взломать аккаунты в мессенджерах Signal и WhatsApp, принадлежащих высокопоставленным чиновникам, военнослужащим и журналистам. Об этом говорится в совместном заявлении двух спецслужб Нидерландов — разведывательного управления (AIVD) и службы военной разведки и безопасности (MIVD), которое цитирует Reuters. Речь идет о «глобальной киберкампании», в ходе которой хакерам, вероятно, уже удалось получить доступ к конфиденциальной информации.

В частности, хакеры выдают себя за чат-бот Signal Support, чтобы получить доступ к учетной записи, а затем читать сообщения не только в личном аккаунте жертвы, но и в групповых чатах с ее участием. При этом в Signal нет чат-бота, переписка с пользователями ведется только по электронной почте.

Кроме того, они пытаются нелегально получить доступ к аккаунтам в Signal и WhatsApp, используя функцию «связанных устройств». Пользователи, подчеркивается в заявлении, могут не знать, что их переписку можно читать удаленно.

«Мессенджеры, такие как Signal и WhatsApp, несмотря на наличие сквозного шифрования, не следует использовать как каналы передачи секретной, конфиденциальной или важной информации», — подчеркнул директор MIVD, вице-адмирал Питер Рисинк.

Глава AIVD Симона Смит в свою очередь подчеркнула, что нельзя сказать, что Signal или Whatsapp скомпрометированы. Речь, по ее словам, идет «об угрозе для учетных записей отдельных пользователей».

