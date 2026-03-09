Разработчик Claude подал в суд на Пентагон

Компания Anthropic — разработчик модели искусственного интеллекта Claude — подала в суд на министерство обороны и другие федеральные агентства США из-за того, что администрация Дональда Трампа объявила компанию «угрозой для цепочки поставок» («supply chain risk»), сообщает CNN.

Статус «supply chain risk» означает, что с компанией больше нельзя работать, а с теми, кто продолжит это делать, Пентагон разорвет контракты.

«Ответчики стремятся уничтожить экономическую ценность, созданную одной из самых быстрорастущих частных компаний в мире, лидера в области ответственного развития новой технологии, имеющей жизненно важное значение для страны», — заявила компания Anthropic в иске, поданном в Северный окружной суд Калифорнии (цитата по The Wall Street Journal).

Anthropic попросила суд признать действия администрации президента США незаконными и заявила, что это дело имеет решающее значение для других компаний, которые могут не соглашаться с позицией правительства.

Между администрацией президента США и Anthropic возникли разногласия по поводу того, как Пентагону следует использовать Claude в военных целях. Из-за того, что компания отказалась снять ограничения, министр обороны Пит Хегсет объявил компанию «угрозой для цепочки поставок», а президент США Дональд Трамп запретил всем федеральным агентствам использовать Claude.

Читайте также

Один из крупнейших в мире ИИ-стартапов — Anthropic — поссорился с Пентагоном. Компания отказалась давать военным полный доступ к своей модели Claude Теперь она под угрозой исчезновения

Читайте также

Один из крупнейших в мире ИИ-стартапов — Anthropic — поссорился с Пентагоном. Компания отказалась давать военным полный доступ к своей модели Claude Теперь она под угрозой исчезновения