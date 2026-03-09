Axios: израильские удары по топливным складам в Иране впервые вызвали сильные разногласия между США и Израилем

Удары Израиля по 30 иранским топливным складам «значительно превзошли» ожидания США и впервые спровоцировали сильные разногласия между союзниками, пишет Axios со ссылкой на источники с обеих сторон.

Израиль нанес удары по топливным складам в субботу, 7 марта. В ЦАХАЛ утверждали, что топливные склады «используются иранским режимом» для снабжения, в том числе, военных ведомств.

Израильская сторона уведомила США об этой атаке. Однако американские военные были поражены тем, насколько массированными оказались удары, пишет Axios. По словам израильского чиновника, послание США Израилю после этого звучало так: .

По данным Axios, в США обеспокоены тем, что израильские удары по инфраструктуре могут сплотить иранское общество вокруг режима и привести к росту цен на нефть. «Президенту не нравится эта атака. Он хочет сберечь нефть, а не сжигать ее. И это напоминает людям о высоких ценах на бензин», — сказал советник Дональда Трампа.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (близкий союзник Трампа) призвал Израиль «быть осторожным» в выборе целей. Он отметил, что Израиль продемонстрировал «впечатляющие возможности», когда речь идет о подрыве режима. Но «скоро наступит день, когда иранский народ будет сам решать свою судьбу», и в связи с этим Израилю стоит «быть осторожным», поскольку нефтяная экономика будет иметь важное значение для народа Ирана, чтобы он мог «начать новую и лучшую жизнь после падения режима».

