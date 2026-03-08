У входа в посольство США в Осло произошел взрыв

У входа в посольства США в норвежском Осло произошел взрыв, здание получило незначительные повреждения, сообщает телеканал NRK со ссылкой на заявление полиции.

Взрыв произошел около 1:00 по местному времени (3:00 мск). О пострадавших не сообщается. Местные жители рассказали Reuters, что после взрыва в районе посольства видели густой дым.

По данным полиции, взрыв произошел на входе в консульский отдел. Что именно взорвалось, ведомство не комментирует до завершения расследования.

Полицейские опрашивают свидетелей и ищут преступников, а также проводят осмотр места преступления с помощью собак, дронов и вертолетов. Там не нашли ничего, что еще могло бы угрожать местным жителям.

Улицу, на которой расположено посольство, перекрыли для движения транспорта.

Госдепартамент США информацию о взрыве не комментировал.