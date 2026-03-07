Варвара Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде-2026. Она выиграла бронзу в скоростном спуске
Источник: Паралимпиада-2026
Российская парагорнолыжница Варвара Ворончихина выиграла бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-дʼАмпеццо.
Ворончихина, которая выступает в категории LW6/8-2 стоя, показала результат 1 минута 24,47 секунды.
Победительницей стала шведская спортсменка Эббе Аарше (1:22,00). Серебряную награду завоевала француженка Орели Ришар (1:23.71).
Бронза Ворончихиной — первая медаль российских паралимпийцев на Играх в Италии.
Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. Всего в Играх примут участие шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом.