Варвара Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде-2026. Она выиграла бронзу в скоростном спуске

Российская парагорнолыжница Варвара Ворончихина выиграла бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-дʼАмпеццо.

Ворончихина, которая выступает в категории , показала результат 1 минута 24,47 секунды.

Победительницей стала шведская спортсменка Эббе Аарше (1:22,00). Серебряную награду завоевала француженка Орели Ришар (1:23.71).

Бронза Ворончихиной — первая медаль российских паралимпийцев на Играх в Италии.

Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. Всего в Играх примут участие шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом.