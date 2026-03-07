В Подмосковье произошел взрыв в отделении банка. Прокуратура сообщила, что его устроил подросток, «следуя телефонным указаниям неизвестных»

В подмосковном поселке Путилково произошел взрыв в отделении банка ВТБ, сообщили телеграм-каналы «Осторожно, новости», «База» и Mash.

Судя по опубликованным видео, в отделении выбиты двери и разрушено помещение. «База» пишет, что в отделении был подорван банкомат.

Прокуратура Московской области сообщила об «инциденте» в отделении банка. По данным ведомства, 16-летний подросток, «следуя телефонным указаниям неизвестных», принес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

Пострадавших нет. «База» пишет, что подросток задержан.