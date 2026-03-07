Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Разрушен жилой дом, погибли семь человек

Российские войска в ночь на 7 марта нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, зафиксировано прямое попадание по многоэтажному жилому дому в Киевском районе города. По последним данным, погибли шесть человек. Терехов также сообщил о семи пострадавших.

Обновление. Президент Украины Владимир Зеленский позже сообщил, что погибли семь человек.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате попадания ракеты разрушен подъезд жилого дома. По его информации, пострадали 10 человек, том числе дети.

Он уточнил, что одна из погибших — 13-летняя девочка.

Российские войска также нанесли ракетный удар по Киеву, сообщили местные власти. По словам мэра города Виталия Кличко, в трех районах — Голосеевском, Деснянском и Днепровском — зафиксировано падение обломков ракет. Пострадавших нет.

В Одесской области российские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры, там начались пожары, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.