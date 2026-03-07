Гран-при «Артдокфеста-2026» получил фильм «Память» Владлены Санду

В Риге объявлены лауреаты фестиваля документального кино «Артдокфест». Лучшим фильмом фестиваля признана картина «Память» Владлены Санду, сообщили «Медузе» организаторы фестиваля.

«Живущая в Амстердаме Владлена Санду сняла автофикшен о фантомных болях своей прошлой жизни — пронзительную кинопоэму о детстве, юности, судьбе, попавших под каток чеченской войны. Юная героиня после идиллического Крыма оказывается в пылающем Грозном, в эпицентре насилия. Его жертвами становятся близкие девушки, травмирована и она сама. Фильм, работа над которым заняла восемь лет, будто сплетен из ярких вспышек сознания. Приз зрителей на Венецианском кинофестивале», — рассказывал о фильме президент фестиваля, документалист Виталий Манский.

Приз за режиссуру получили кыргызстанские режиссеры Алимана Токтогулова и Караш Жанышов за фильм «Собаки».

Специальный приз жюри получил фильм украинского режиссера Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки». «Зима в марте» Натальи Мирзоян и «Вместе навсегда» Анастасии Мирошниченко удостоились особого упоминания жюри.

Победителем конкурсной программы «Балтийский фокус» (Baltic Focus) стал фильм «Лагуна» Шарунаса Бартаса. Приз за лучшую режиссуру получила Наталья Коняж за картину «Серебро», специальный приз HERZ — «Господин Никто против Путина» Дэвида Боренштейна и Павла Таланкина.

