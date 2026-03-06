Студентов московского вуза принудительно отправили на курсы управления дронами. За отказ пригрозили отчислением

Студентам 3 курса Российского университета нефти и газа имени Губкина заменили учебные занятия обязательной практикой — двухнедельным обучением управлению беспилотниками, сообщает «Движение сознательных отказчиков» (ДСО).

По данным организации, это первый зафиксированный случай принудительной отправки студентов на курсы операторов дронов.

Учащимся факультета комплексной безопасности ТЭК объявили, что с 9 марта им прочитают теоретические лекции в университете, а с 15 марта предусмотрены практические занятия по пилотированию БПЛА в городе Конаково Тверской области.

Перед выездом студентов попросили подать заявки через личный кабинет и сделать флюорографию.

За отказ от прохождения курсов учащимся грозят отчислением.

Эта угроза не имеет правового основания, отмечает ДСО. Студент вправе отказаться от практики, связанной с военными технологиями, по соображениям совести (статья 28 и часть 3 статьи 59 Конституции РФ).

Правозащитники подготовили шаблон заявления для студентов об отказе практики по соображениям совести.

«Мы ожидаем, что практика принудительного обучения управлению БПЛА будет распространяться на другие вузы», — отметили в ДСО.

