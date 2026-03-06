«Осторожно, новости»: в Москве задержаны десятки граждан Ирана, их обвинили в проведении митинга после гибели Али Хаменеи

В Москве задержали от 20 до 45 граждан Ирана, которых обвинили в незаконной акции в поддержку действий США и Израиля. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным издания, вечером 1 марта группа иранцев собралась возле станции метро «Саларьево». Накануне призыв собраться там опубликовала в инстаграме пользовательница по имени Рейхане, которая живет в России и работает стоматологом. На нее подписаны более 15 тысяч человек, при этом основной контент ее страницы не связан с политикой. «Это праздник радости, и вам не следует приносить с собой политические плакаты или что-то подобное», — написала она.

Участников акции у метро «Саларьево» задержала полиция. «Осторожно, новости» утверждает, что Рейхане вменили организацию митинга без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Суд арестовал ее на 10 суток. В суде она сказала, что никаких митингов не организовывала, а «просто организовала встречу, чтобы пожарить шашлык».

Остальным пришедшим к метро полиция вменила участие в несогласованном митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП), им назначили штрафы. По версии полиции, задержанные скандировали «Спасибо Соединенным Штатам Америки». Все они отрицали участие в митинге.

Информация на сайте Щербинского районного суда Москвы подтверждает, что больше 20 иностранцев оштрафовали по протоколам о несогласованной акции.

На суде стало известно, что в акции участвовал 21 человек, но «Осторожно, новости» обнаружили как минимум 45 аналогичных дел в базе московских судов. Издание предполагает, что собравшиеся могли праздновать гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Осторожно, новости» также пишет, что часть из задержанных 1 марта в своих соцсетях публиковали посты в поддержку протестов в Иране и осуждали их жесткое подавление со стороны властей. По словам участницы акции Махлеабы, полицейские сообщили собравшимся, что приехали по вызову. Задержанные считают, что на них могли донести сотрудники посольства или соотечественники, которые увидели сторис в соцсетях. При этом они отрицают, что иранцы проводили митинг. Некоторых участников задержали на следующий день, к ним приходили в студенческое общежитие.

В полиции публикацию «Осторожно, новости» не комментировали.

