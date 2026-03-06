Dior рассчитывает возобновить работу своих магазинов в Москве в 2028 году

Представители Dior в России рассчитывают, что два магазина модного дома в Москве — в Столешниковом переулке и в ГУМе — возобновят работу в 2028 году. Об этом, пишет «Коммерсант», говорится в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании ООО «Кристиан Диор кутюр Столешников» за 2025 год.

Магазины модного дома Dior, как и многих других иностранных брендов, приостановили работу в РФ после начала большой войны России с Украиной. При этом компании продлевают права на свои товарные знаки в России и, в ряде случаев, сохраняют за собой арендованные помещения.

Так, пишет «Коммерсант», магазины Dior в Столешниковом переулке и ГУМе не работают, при этом вывески сохраняются. С владельцем помещения в Столешниковом журналистам связаться не удалось, в ГУМе и глобальном офисе французской LVMH, управляющей Dior, на запрос не ответили.

Dior, считают опрошенные изданием эксперты, хочет сохранить возможность возобновления работы на российском рынке после окончания войны. Сроки предполагаемого возобновления работы магазинов бренда в РФ могут переноситься, но российские юрлица не закрываются и находятся в режиме ожидания, отметил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Если Dior возобновит работу в России, предположила директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина, то и другие люксовые бренды могут поступить так же.

До войны, отмечает издание, российский рынок обеспечивал Dior годовую выручку более 8 миллиардов рублей и чистую прибыль в 1,3 миллиарда рублей. В отчетности «Кристиан Диор кутюр Столешников» за 2025 год указана выручка 592 тысяч рублей и чистый убыток — 120 миллионов рублей.