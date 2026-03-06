CSIS: первые сто часов войны с Ираном обошлись США в 3,7 миллиарда долларов

Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) оценили затраты США на операцию «Эпическая ярость» против Ирана в 3,72 миллиарда долларов за первые 100 часов, или 891,4 миллиона в день.

Основной статьей расходов стали боеприпасы для ударов по Ирану. За первые 100 часов войны, по подсчетам экспертов CSIS, американские военные использовали бомбы и ракеты общей стоимостью 3,1 миллиарда долларов.

Часть трат, например на эксплуатацию военной техники, уже была учтена в оборонном бюджете, однако в основном, указывают в CSIS, речь идет о внебюджетных расходах, скорее всего, потребуют дополнительного финансирования Минобороны — либо за счет дополнительных ассигнований, либо за счет перераспределения средств.

После атаки США и Израиля на Иран кажется, что чуть ли не все страны мира участвуют в том или ином конфликте. Войн и правда ведется рекордно много? Смотря что называть войнами — и смотря откуда отмерять рекорд

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля, нанеся удары по целям на территории страны. Иран ответил запусками ракет и дронов по Израилю и странам Персидского залива — союзникам США.

6 марта военное командование США и Израиля объявило о начале «второй фазы» войны с Ираном, в ходе которой, как предполагается, удары будут наноситься по подземным хранилищам и заводам по производству боеприпасов, а также шахтам для запуска ракет. В ночь на 6 марта ВВС США задействовали в войне с Ираном бомбардировщики B-2, которые сбросили проникающие бомбы.

