Украинские дроны атаковали Саратовскую область, пострадали три человека

Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

В результате атаки есть повреждения гражданских объектов, добавил он, не уточнив, о каких объектах идет речь. Позже Бусаргин уточнил, что были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах.

Украинский телеграм-канал Supernova+ утверждает, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Официального подтверждения этой информации нет.