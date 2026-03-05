Украинские дроны атаковали Саратовскую область, пострадали три человека
Источник: Роман Бусаргин
Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
В результате атаки есть повреждения гражданских объектов, добавил он, не уточнив, о каких объектах идет речь. Позже Бусаргин уточнил, что были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах.
Украинский телеграм-канал Supernova+ утверждает, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Официального подтверждения этой информации нет.