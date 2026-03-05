Суд в Чечне второй раз рассмотрел дело Заремы Мусаевой о нападении на сотрудника колонии и уменьшил ей срок на месяц. Ей назначили почти четыре года

Шалинский городской суд Чечни приговорил мать чеченских оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых Зарему Мусаеву к трем годам и 10 месяцам колонии-поселения по делу о дезорганизации работы исправительного учреждения, сообщает «Команда против пыток».

Дело Мусаевой рассматривалось повторно — после того, как Верховный суд отменил предыдущий приговор в три года и 11 месяцев колонии-поселения. Рассмотрение дела, как пишет «Команда против пыток», заняло всего два дня. Мусаева просила отложить процесс из-за плохого самочувствия, но ей отказали.

Обвинение просило приговорить Мусаеву к четырем годам и одному месяцу в колонии-поселении. В своем последнем слове Зарема Мусаева не признала вины. «Я не совершала никакого преступления, здесь потерпевшая я. Моя совесть чиста в этот Священный месяц [Рамадан]» — сказала она.

Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, которые критикуют главу Чечни Рамзана Кадырова, и жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву и увезли в Чечню, где ее поместили в СИЗО. Летом 2023 года ее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании. Позже Верховный суд Чечни заменил это наказание на пять лет в колонии-поселении.

В августе 2025 года Шалинский городской суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам колонии-поселения по новому делу — ее признали виновной в дезорганизации работы исправительного учреждения. По версии следствия, Мусаева, которая отбывала срок по другому обвинению, напала на сотрудника ФСИН и поцарапала ему шею. Правозащитники из «Команды против пыток» отмечали, что никто из свидетелей этого не видел. В феврале 2026 года Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Читайте также

Рамзан Кадыров призывал «уничтожить» Зарему Мусаеву и ее семью. Теперь суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии Прямо перед этим в Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на решение

Читайте также

Рамзан Кадыров призывал «уничтожить» Зарему Мусаеву и ее семью. Теперь суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии Прямо перед этим в Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на решение