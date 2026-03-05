20 тысяч моряков застряли в пути из-за угроз Ирана заблокировать Ормузский пролив

Около 20 тысяч моряков оказались заблокированы из-за войны в Иране и ситуации вокруг Ормузского пролива, сообщил BBC News глава Международной морской организации ООН Арсенио Домингес.

По его словам, моряки не могут продолжить путь, потому что из-за угроз Ирана морское движение в этом районе практически остановилось.

Это затронуло еще около 15 тысяч пассажиров круизных лайнеров, которые оказались в такой же ситуации, добавил Домингес.

Даже когда мир в огне, «Медуза» остается рядом с вами. Мы помогаем понять, что происходит. Пожалуйста, поддержите нашу работу!

Ормузский пролив — важнейший маршрут экспорта нефти из стран Персидского залива. Каждый день через него проходит пятая часть мировых объемов нефти и сжиженного природного газа, идущих морским путем. С начала войны в Иране Корпус стражей исламской революции начал угрожать блокировкой пролива и атаками на любые суда, которые попытаются пройти через него. От ударов беспилотников уже пострадали несколько танкеров. В итоге судоходство в Ормузском проливе практически остановлено, сейчас суда в него не заходят.

Читайте также

В ответ на удары по своей территории Иран пытается погрузить весь Ближний Восток в энергетический хаос Что с ценами на нефть и газ? Ормузский пролив перекрыт? И выигрывает ли Россия от этой войны?

Читайте также

В ответ на удары по своей территории Иран пытается погрузить весь Ближний Восток в энергетический хаос Что с ценами на нефть и газ? Ормузский пролив перекрыт? И выигрывает ли Россия от этой войны?