WSJ: три американских истребителя F-15, разбившихся 2 марта, сбил один кувейтский пилот

Американские самолеты F-15, разбившиеся 2 марта, сбил пилот истребителя F/A-18 ВВС Кувейта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на три источника, знакомых с предварительными отчетами об инциденте.

По словам американского чиновника, летчик на F/A-18 по ошибке выпустил три ракеты по американским истребителям. Все три самолета были сбиты, их экипажи (всего шесть человек) благополучно катапультировались.

Инцидент произошел вскоре после того, как несколько иранских беспилотников прорвали систему ПВО Кувейта. Один из этих дронов нанес удар по временному оперативному центру в гражданском порту Кувейта, в результате которого погибли американские военные.

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США отказался от комментариев. Инцидент находится на стадии расследования.

2 марта Минобороны Кувейта сообщило о падении нескольких американских истребителей. Позже Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило потерю трех истребителей F-15, выполнявших задачи в рамках операции «Эпическая ярость». В командовании заявили, что самолеты по ошибке сбила кувейтская система ПВО.

