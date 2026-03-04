В Волгограде не менее пяти пострадавших в результате атаки украинских дронов. Astra утверждает, что поврежден жилой дом рядом с тракторным заводом

Волгоградскую область в ночь на 4 марта атаковали украинские беспилотники, пострадали не менее пяти человек, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

В Среднеахтубинском районе области зафиксировано попадание дрона в три частных домовладения. В Ворошиловском районе города беспилотник упал в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу улица Батова, 6.

По словам Бочарова, критических ранений у пострадавших нет.

По данным телеграм-канала Astra, один из поврежденных домов расположен в 700 метрах от Волгоградского тракторного завода, который находится под европейскими санкциями из-за выполнения гособоронзаказа.

В Минобороны России заявили, что силы ПВО в ночь на 4 марта перехватили и уничтожили над регионами 32 украинских беспилотника, из которых 21 — над Волгоградской областью. Дроны также атаковали Ростовскую, Белгородскую, Астраханскую и Курскую области.