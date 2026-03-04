В России не выдали прокатное удостоверение фильму «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг», снятому американским режиссером Джеймсом Вандербильтом.

Как рассказали в компании World Pictures, которая занимается прокатом ленты, в обосновании отказа Минкульт сослался на правила Порядка выдачи прокатного удостоверения на фильм — а именно подпункт «з» пункта 19. Он гласит, что удостоверение могут не выдать «в иных определенных федеральными законами случаях».

Картина должна была выйти в российском кинопрокате 19 марта.

Фильм «Нюрнберг» рассказывает о судебном процессе над военными преступниками нацистской Германии после окончания Второй мировой войны. В основу сюжета картины лег роман Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр». Главные роли в ленте исполнили Рассел Кроу (Герман Геринг) и Рами Малек (доктор Дуглас Келли).

Рецензия Антона Долина

«Нюрнберг» — еще один фильм о знаменитом процессе, где Геринга играет Рассел Кроу (лучшая его роль за долгие годы) К финалу картины оказывается, что снять ее было не такой уж плохой идеей

Рецензия Антона Долина

«Нюрнберг» — еще один фильм о знаменитом процессе, где Геринга играет Рассел Кроу (лучшая его роль за долгие годы) К финалу картины оказывается, что снять ее было не такой уж плохой идеей