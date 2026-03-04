В Москве арестовали Галину Фильченко. Она последняя участница «Съезда народных депутатов» Ильи Пономарева, остававшаяся в России

Лефортовский суд в Москве арестовал бывшего муниципального депутата от партии «Яблоко» Галину Фильченко, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на ее адвокатов.

О задержании Фильченко стало известно ранее 4 марта. Перед этим, как сообщал Mash, у нее дома прошли обыски.

Фильченко предъявлены обвинения по статьям об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и захвате власти (ст. 278 УК РФ). Ее защитники рассказали, что дело связано со «Съездом народных депутатов», участницей которого была Фильченко.

«Съезд народных депутатов» — собрание бывших депутатов разных уровней, созванное в 2022 году бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Организаторы рассматривали его как потенциальный переходный парламент на случай смены власти в Москве. В декабре 2025 года суд в РФ объявил его «террористической организацией».

После задержания Фильченко ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что она является последней участницей «Съезда народных депутатов», остающейся в России.