Россия освободит из плена двух венгров, воевавших за Украину

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решил удовлетворить просьбу Венгрии и освободить из российского плена двух венгров, воевавших за Украину. Об этом он сказал на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийятро в Москве 4 марта.

По словам Путина, пленные венгры имели двойное гражданство — и Венгрии, и Украины. Президент РФ утверждает, что их принудительно мобилизовали в ВСУ.

«Вы сможете, как и просил премьер-министр [Венгрии Виктор Орбан], забрать их с собой в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вернетесь в Будапешт», — сообщил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Сийярто заявил в ходе встречи, что многие граждане Венгрии были мобилизованы в Украине, после чего пропали без вести или оказались в российском плену.