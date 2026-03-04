«Иранцы оказались между двух огней». Комиссия ООН осудила войну США и Израиля с Ираном

Независимая комиссия Организации Объединенных Наций, расследующая нарушения прав человека в Иране, выпустила 4 марта заявление, в котором осудила войну США и Израиля с Ираном.

В комиссии заявили, что удары США и Израиля, за которыми последовали ответные удары Ирана по всему Ближнему Востоку, противоречат Уставу ООН. Устав «запрещает применять силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства», говорится в заявлении.

«Нормы международного права должны применяться ко всем и последовательно, они не могут варьироваться в зависимости от государства, принимающего меры», — заявили в комиссии.

В организации добавили, что «жители Ирана сейчас оказались между двух огней»: с одной стороны масштабная военная кампания, с другой — правительство, которое годами нарушает права человека. Местные жители «едва оправились от жестокого подавления протестов, начавшихся 28 декабря 2025 года», сказано в заявлении.

Комиссия добавила, что «глубоко потрясена» из-за сообщений об ударах по школе для девочек в Минабе, где, по информации властей Ирана, погибли более 150 учащихся и преподавателей. По данным комиссии, большинство жертв, по-видимому, были школьницами в возрасте от 7 до 12 лет.

По данным Иранского общества Красного Полумесяца, главной гуманитарной организации Ирана, с начала войны 28 февраля погибли не менее 787 человек.

