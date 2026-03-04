Astra: в Ростовской области силы ПВО сбили российский вертолет

В Ростовской области в ночь на 4 марта силы ПВО во время отражения атаки дронов сбили вертолет Ми-8 Минобороны РФ, сообщает Astra со ссылкой на источники. Об этом же ранее писали провоенные паблики.

Вертолет упал на сарай в хуторе Дудки в Миллеровском районе, выяснило издание. После падения он загорелся. Три члена экипажа Ми-8 погибли. Местные жители не пострадали, рассказали источники Astra в МЧС.

Журналисты издания дозвонились до местного фермера, хозяина сгоревшего сарая — он сообщил, что «с ним все хорошо» и положил трубку, отказавшись от дальнейших комментариев.

Хутор Дудки находится поблизости от военного аэродрома «Миллерово» (ранее он уже подвергался ударам ВСУ).

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтверждал, что ночью 4 марта украинские дроны атаковали Миллеровский и Тарасовский районы. По данным чиновника, в результате падения обломков дрона было повреждено нежилое помещение на территории строящейся базы отдыха.

Минобороны РФ о военных потерях в Ростовской области не сообщало.