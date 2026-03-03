Возле консульства США в Дубае произошел пожар из-за удара дрона Ирана

Возле консульства США в Дубае в ОАЭ произошел небольшой пожар из-за удара беспилотника Ирана, сообщила пресс-служба Дубая.

По данным властей, в результате случившегося никто не пострадал, возгорание потушили.

Очевидцы сообщили, что видели дым, поднимающийся над районом возле здания консульства США, сообщает Reuters. В сети появилось видео, на котором, как утверждается, показан момент удара по территории американского консульства.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что удар дрона пришелся по автостоянке консульства, никто не ранен, пишет ТАСС.

Даже когда мир в огне, «Медуза» остается рядом с вами. Мы помогаем понять, что происходит. Пожалуйста, поддержите нашу работу!