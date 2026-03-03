В Боливии разбился военный самолет, перевозивший деньги. Треть груза пропала. Полиция задержала десятки человек

В Боливии 27 февраля потерпел крушение военный самолет, перевозивший новые банкноты на общую сумму 425 миллионов боливиано (62 миллиона долларов США) для Центробанка страны.

Самолет упал на автотрассу рядом с международным аэропортом Эль-Альто в городе Ла-Пас — столице Боливии. В авиакатастрофе погибли 24 человека, в основном водители и пассажиры автомобилей, ехавших по шоссе, на которое упал самолет.

17 миллионов банкнот оказались выброшены на землю из разбившегося самолета. Собирать их пришли тысячи человек, несмотря на то, что полиция пыталась оцепить место крушения. Люди, стремившиеся как можно скорее добраться до разбросанных денег, даже повредили инфраструктуру аэропорта, сообщили власти. По оценкам МВД Боливии, пишет Bloomberg, в какой-то момент банкноты одновременно искали 20 тысяч человек. Около 50 человек были задержаны, в том числе по обвинениям в грабеже при отягчающих обстоятельствах.

По оценке Центробанка Боливии, пропали примерно 30% банкнот. ЦБ аннулировал все купюры «серии B», которую перевозили в самолете, что, как отмечает издание, создало трудности для местного бизнеса, который теперь вынужден проверять все банкноты, чтобы понять, можно ли их принимать к оплате. Водители общественного транспорта, в частности, заявили, что не могут одновременно выполнять свои обязанности и проверять, не пытаются ли пассажиры оплатить проезд банкнотами «серии B».

Полиция пытается найти все пропавшие купюры, чтобы уничтожить их. 2 марта полицейские, разыскивая банкноты, провели рейды более чем в 20 домах, расположенных недалеко от места падения самолета.

Жители Боливии, в свою очередь, продолжают обследовать район крушения в надежде, что там еще могут оставаться банкноты.

Боливия — одна из беднейших стран Южной Америки. По данным CEIC Data, средняя номинальная (до вычета налогов) заплата в Боливии по состоянию на конец 2023 года была около 5000 боливиано (720 долларов США по курсу на 3 марта).