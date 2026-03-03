Спецпосланник Трампа: иранские переговорщики говорили США, что у них достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб

Во время первого раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном в начале 2026 года представители Ирана говорили, что у них достаточного обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб. Об этом рассказал в интервью Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«На той первой встрече иранские переговорщики прямо заявили нам — без всякого стеснения — что они располагают 460 килограммами урана, обогащенного до 60%, и что им известно, что этого достаточно для создания 11 ядерных бомб», — заявил Уиткофф (цитата по The Times of Israel).

По словам Уиткоффа, иранские переговорщики гордились тем, что им удалось обойти всевозможные протоколы контроля, чтобы оказаться в положении, позволяющим создать 11 ядерных бомб.

Представитель Трампа также утверждает, что во время встречи представители Тегерана заявили, что у них есть «неотъемлемое право» на обогащение урана. «Мы ответили, что президент считает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас», — заявил он.

Уиткофф добавил, что США пытались заключить «справедливую сделку» с Ираном.

«Мы пришли туда и попытались заключить с ними справедливую сделку, и стало совершенно ясно — вероятно, к концу второй встречи — что это невозможно. Но мы вернулись на третью встречу, чтобы дать им последнюю попытку», — заключил он.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. До этого представители Вашингтона и Тегерана проводили переговоры, посвященные иранской ядерной программе. США настаивали на том, чтобы Иран отказался от разработки ядерного оружия. Последний, третий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном прошел в Женеве 26 февраля.

