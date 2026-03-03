«Росатом» потерял связь с руководством атомной отрасли Ирана. Работы на АЭС в Бушере остановлены

Сотрудники «Росатома» не могут связаться с руководством атомной отрасли Ирана из-за войны на Ближнем Востоке, заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.

«С руководителями атомной отрасли Ирана связи нет — ни телефонной связи, ни электронной связи… Мы даже не можем сейчас дать оценки о их физическом состоянии», — цитирует его слова РИА Новости.

Лихачев отметил, что агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) публиковало фотографии ударов по ядерным объектам Ирана, но у «Росатома» «нет понимания об уровне разрушений».

Из-за военных действий работы на АЭС в Бушере, которую Иран строит в сотрудничестве с «Росатомом», полностью остановлены, рассказал глава корпорации. Сейчас на станции находятся 639 российских сотрудников.

«Часть коллег у нас находилась в Тегеране, они уже покидают страну. Поэтапно, по мере остановки и перерывов между ударами, мы также будем проводить эвакуацию и с площадки в Бушере», — заявил Лихачев.

При этом он добавил, что Бушерская АЭС остается приоритетным проектом для России и «наши люди там останутся в любом случае». «Мы понимаем свою ответственность перед народом и правительством Ирана», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» подчеркнул, что потенциальный военный удар по АЭС в Бушере приведет к «катастрофе регионального масштаба» — «это должны понимать все участники конфликта».

