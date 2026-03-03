Экспорт российского зерна в Иран остановился из-за войны на Ближнем Востоке, сообщают источники Reuters в российских экспортных компаниях. Статью агентства, которая пока на его сайте, пересказали издания The Times of Israel и «Настоящее время».

По их словам, поставки зерна в Иран по Черному и Каспийскому морям приостановлены, хотя экспортеры по-прежнему пытаются выполнить уже заключенные контракты.

«Потребность в поставках есть, но на данный момент они приостановлены. Думаю, что они будут возобновлены при первой же возможности. В этом году в Иране был плохой урожай и сложные погодные условия», — рассказал один из них.

Ближневосточные покупатели, такие как Израиль, Египет, Турция, Саудовская Аравия и Иран — ключевые рынки для продажи российского зерна. В частности, Иран — третий по величине покупатель. Иран уже закупил и перевез до 95% от ожидаемого объема российской пшеницы в этом сезоне.

По данным аналитиков «Русагротранс», с июля 2025-го по февраль 2026-го Иран импортировал из России почти шесть миллионов тонн зерна — примерно вдвое больше, чем за тот же период годом ранее.

По словам источников, экспорт другим покупателям продолжался без перебоев, но война привела к росту транспортных расходов, страховых взносов и создала трудности с платежами для банков в странах Персидского залива.

