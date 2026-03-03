Не менее 11 бизнес-джетов с российской регистрацией вылетели из аэропортов Омана и ОАЭ в Москву 2 и 3 марта, сообщило издание «Агентство», ссылаясь на данные перелетов.

Восемь самолетов бизнес-авиации специально прилетели на Ближний Восток, где с 28 февраля идет война США и Израиля с Ираном.

Семь самолетов с 1 по 3 марта прилетели в Оман, который не закрывал полностью свое авиасообщение — там открыт аэропорт города Сахар (200 километров от Маската). Так, в Сахар прилетел бизнес-джет Dassault Falcon 900C, который связывают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Кроме того, в Сахар 2 марта прилетел самолет «Роскосмоса» Ту-204-300, рассчитанный на 53 пассажиров. Перелет организовала компания по бронированию бизнес-джетов GetJet. Стоимость билета на борт составляла 20 тысяч евро, писал РБК.

Один бизнес-джет — Bombardier Global 5000 авиакомпании Rusjet — прилетел 3 марта в Эль-Фуджайру в ОАЭ и в тот же день отправился в Москву. Как отмечает «Агентство», этот арендуемый самолет ранее использовали семьи российских чиновников и бизнесменов.

Из Дубая 2 марта вылетел борт Mitsubishi Challenger 850, который, как ранее писала «Верстка», связан с семьей бывшего секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

Даже когда мир в огне, «Медуза» остается рядом с вами. Мы помогаем понять, что происходит. Пожалуйста, поддержите нашу работу!

После начала войны США и Израиля с Ираном страны Персидского залива закрыли свое воздушное пространство. Авиакомпании из разных стран, в том числе России, начали вывозить туристов из ОАЭ 2 марта. По данным Ассоциации туроператоров России, за два дня страны Персидского залива покинули около 3900 россиян. При этом всего в регионе на момент начала войны находились не менее 50 тысяч российских туристов.

Читайте также

«Я не рассматривала вариант добраться до Омана, чтобы лететь оттуда. Мне кажется, это какие-то конвульсии» Сотни российских туристов застряли в ОАЭ из-за новой войны. Вот что они рассказывают

Читайте также

«Я не рассматривала вариант добраться до Омана, чтобы лететь оттуда. Мне кажется, это какие-то конвульсии» Сотни российских туристов застряли в ОАЭ из-за новой войны. Вот что они рассказывают