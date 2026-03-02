В Амстердаме покажут ранее не выставлявшуюся картину Рембрандта «Видение Захарии в храме»

Исследователи из амстердамского Рейксмузеума объявили об обнаружении новой работы Рембрандта «Видение Захарии в храме», сообщает Euronews.

«Видение Захарии в храме» описывает библейский сюжет о первосвященнике Захарии, когда архангел Гавриил явился ему и сообщил, что у него родится сын, который в будущем станет Иоанном Крестителем.

В XX веке многие считали, что это картина Рембрандта, однако тогда точно установить это не удалось, и с 1960 года она не включалась в официальный каталог художника.

Koen van Weel / ANP / AFP

В 1961 году картину приобрел частный коллекционер, после чего более 60 лет о ней ничего не было известно. Однако недавно нынешний владелец связался с Рейксмузеумом и предоставил картину для изучения. После двух лет работы специалисты пришли к выводу, что ее автором действительно является Рембрандт.

Работу выставят в Рейксмузеуме с 4 марта.