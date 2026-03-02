Нефтеперерабатывающий завод Aramco в Саудовской Аравии остановил работу после удара беспилотника
Источник: Bloomberg
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco приостановила работу своего нефтеперерабатывающего завода в Рас-Тануре после удара беспилотников, сообщают Reuters и Bloomberg.
Reuters со ссылкой на официального представителя НПЗ пишет, что работа завода была остановлена в качестве меры предосторожности. Удар беспилотника предположительно вызвал небольшой пожар на объекте. В соцсетях появились кадры, на которых виден дым в районе нефтезавода.
НПЗ Aramco в Рас-Тануре — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии. Сообщения о закрытии завода привели к резкому росту цен на нефть марки Brent — на 9,32%, отмечает Bloomberg.