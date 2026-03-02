Мелания Трамп впервые председательствовала на Совбезе ООН

Жена президента США Мелания Трамп впервые председательствовала на заседании Совета Безопасности ООН, которое проходило в Нью-Йорке 2 марта.

«Впервые в истории первая леди США Мелания Трамп председательствует на заседании Совета Безопасности, посвященном проблемам детей в условиях конфликта», — сообщила пресс-служба ООН.

«На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке Совет переключает внимание на продолжающийся кризис, с которым сталкиваются дети в зонах военных действий», — говорится в сообщении ООН.

В прошлом первые леди уже участвовали в заседаниях Совета Безопасности, однако Мелания Трамп стала первой, кто председательствовал на заседании, сообщили в ООН.