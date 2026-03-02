Иранские дроны долетели до Кипра. В Пафосе эвакуировали терминал аэропорта. Греция отправляет два фрегата и два истребителя на защиту острова

Терминал пассажирского аэропорта в кипрском Пафосе эвакуировали после того, как радары зафиксировали в небе подозрительный объект, сообщила государственная телерадиокомпания Кипра.

Спикер правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил о перехвате двух беспилотников, летевших в направлении британской авиабазы Акротири, которая находится примерно в 60 километрах от аэропорта Пафоса.

За несколько часов до этого, около полуночи, еще один дрон нанес удар по авиабазе Акротири. Британские чиновники полагают, что дрон был запущен еще до того, как премьер-министр страны Кир Стармер объявил, что Великобритания согласилась предоставить свои базы США для «специфических и ограниченных оборонительных целей».

Президент Кипра Никос Христодулидис в своем обращении заявил, что удар был нанесен беспилотником типа «Шахед» — это иранские дроны. Откуда точно был запущен беспилотник, не сообщалось. Эксперты допускают, что запустить дрон могли как напрямую из Ирана, так и со стороны проиранских группировок — таких, как ливанская «Хизбалла», пишет The Guardian.

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас объявил, что на защиту Кипра будут направлены два военных фрегата и два истребителя F-16 для усиления возможностей противовоздушной обороны.