В ОАЭ в результате ударов Ирана погибли три человека, более 50 получили ранения

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что с начала войны США и Израиля с Ираном погибли три человека, ранены 58 человек, пишет Reuters 1 марта.

С начала боевых действий, по данным властей ОАЭ, в стране перехватили 167 ракет и 541 иранский беспилотник.

Во время войны Иран атаковал несколько американских баз в странах Персидского залива. Под удар попали различные объекты в ОАЭ, в том числе аэропорты в Дубае и Абу-Даби. В результате атаки на аэропорт Абу-Даби погиб один человек.

