Макрон созвал экстренное заседание Совбеза ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за ударов США и Израиля по Ирану и иранских ударов по Израилю, а также Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены американские базы.

«Продолжающаяся эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться. Иранский режим должен понять, что сейчас у него нет другого выбора, кроме как добросовестно начать переговоры о прекращении своей ядерной и баллистической программ, а также своей деятельности по дестабилизации в регионе. Это абсолютно необходимо для обеспечения безопасности всех жителей Ближнего Востока», — говорится в заявлении Макрона, опубликованном в соцсети X.

Президент Франции также подчеркнул, что «иранский народ должен иметь возможность свободно строить свое будущее».

Макрон добавил, что Франция делает все необходимое для «обеспечения безопасности нашей национальной территории, наших граждан и наших интересов на Ближнем Востоке» и находится «в тесном контакте с европейскими партнерами и друзьями на Ближнем Востоке».

К прекращению эскалации и возобновлению переговоров, пишет «Аль-Джазира», призвали и другие лидеры Ближнего Востока. Так глава МИД Омана Бадр Аль-Бусаиди заявил: «Я призываю Соединенные Штаты не втягиваться в это еще больше. Это не ваша война». Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провели телефонный разговор, в ходе которого также «подчеркнули необходимость немедленного прекращения любых действий по эскалации и возвращения за стол переговоров».

Читайте также

«Иранский режим должен понять, что у него нет выбора» Что говорят политики разных стран о новой войне

Читайте также

«Иранский режим должен понять, что у него нет выбора» Что говорят политики разных стран о новой войне