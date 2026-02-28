Израиль нанес удар по Ирану. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.

«Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы в отношении Государства Израиль», — сказал он.

Кац отметил, что в ближайшее время ожидается ответный удар по Израилю. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Израильский «12 канал» со ссылкой на источник сообщает, что это совместная операция Израиля и США. Официально участие американцев пока не подтверждено.