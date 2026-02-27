Великобритания эвакуировала персонал посольства в Иране

Власти Великобритании отозвали сотрудников посольства в Тегеране, сообщает МИД страны.

Как отмечается в сообщении, посольство продолжит работать дистанционно. При этом ведомство рекомендовало гражданам Великобритании воздержаться от поездок в Иран.

Президент США Дональд Трамп угрожает Ирану военными ударами, если власти Ирана не заключат с Вашингтоном ядерную сделку. США стянули в регион крупную военную группировку.

Соединенные Штаты на фоне обострения вывезли часть персонала посольства в Ливане и Израиле (в Иране американского посольства нет).

Великобритания уже вывозила весь персонал посольства в Иране в июне 2025 года — тогда это произошло через несколько дней после начала израильских бомбардировок Ирана. Вскоре после того, как удары прекратились, работа посольства была возобновлена.

