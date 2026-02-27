В Украине раскрыли схему хищения 50 миллионов гривен (почти миллион евро) при восстановлении Трипольской ТЭС после российских обстрелов

Служба безопасности Украины, полиция и прокуратура разоблачили схему хищения 50 миллионов гривен (почти миллион евро), выделенных на восстановление пострадавшей от российских обстрелов Трипольской теплоэлектростанции. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По версии следствия, схему хищения организовали руководители двух подрядных компаний, выполнявших строительно-монтажные работы. В период с 2023 по 2025 годы компании выиграли государственные тендеры на выполнение работ по восстановлению Трипольской ТЭС на сумму более 500 миллионов гривен.

СБУ утверждает, что компании «искусственно завышали стоимость работ, стройматериалов и технического оборудования при ремонте энергообъекта, а полученную разницу распределили между всеми участниками схемы». Подрядчики закупали материалы у подконтрольных фирм, которые устанавливали стоимость на 30% выше рыночной. За два года они вывели на счета аффилированных компаний и обналичили около 50 миллионов гривен, считает следствие.

По делу проходят шесть человек, в числе которых трое предполагаемых организаторов схемы хищения. Их подозревают в присвоении имущества с помощью служебного положения и отмывании денег.

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области. Она генерирует около половины всей энергии, которую вырабатывают предприятия в регионе. Она была полностью разрушена в результате российского удара в ночь на 11 апреля 2024 года. Производство электроэнергии на станции было восстановлено в июле того же года.