В Петербурге задержан зампред правления «Газпром нефти»

Заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток на общую сумму 29 миллионов рублей.

Джалябова доставили в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, ожидается, что Басманный суд в ближайшее время изберет ему меру пресечения.

Источники агентства рассказали, что в деле, в рамках которого задержан Джалябов, фигурируют две взятки: первая в размере 28 миллионов рублей, на которые топ-менеджер «Газпром нефти», по версии следствия, приобрел квартиру в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси», вторая — в виде катера стоимостью более чем на 1,7 миллиона рублей.

Взятки, по данным правоохранительных органов, Джалябов получил в 2020-2021 годах, когда занимал должность директора филиала «Газпром инвест Надым». «Следствие считает, что за денежное вознаграждение он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ», — сказал источник.