В Москве в жилом доме на улице Кадырова произошел взрыв. Ранен один человек

Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме на в районе Южное Бутово, сообщили агентства «Москва» и ТАСС.

В результате взрыва, произошедшего в квартире на 16-м этаже, выбило стекла, поврежден балкон, пожара не возникло, рассказали в оперативных службах.

По предварительным данным, которые приводит ТАСС, ранен один человек. Mash сообщает, что ранены двое.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. В «Мосгазе» сообщили, что жилой дом не был газифицирован. ТАСС пишет, что в доме во время ремонта взорвался газовый баллон для натяжных потолков. Mash при этом сообщил, что, по данным владелицы квартиры, газа в квартире нет, а ремонт там не делали.

Жильцы дома сообщили каналу «Осторожно, Москва», что опасаются, что часть фасада, поврежденная в результате взрыва, упадет вниз.