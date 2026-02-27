В Милане трамвай сошел с рельсов. Два человека погибли, десятки раненых

По последним данным, два человека погибли и не менее 39 получили ранения в результате дорожной аварии в Милане, где трамвай сошел с рельсов.

Авария произошла около 16:00 по местном времени (18:00 мск) на Виале Витторио Венето недалеко от центра Милана. С рельсов сошел трамвай, который шел по девятому маршруту.

Судя по кадрам очевидцев, трамвай сошел с рельсов, на большой скорости выехал на соседние пути, после чего врезался в здание.

В момент происшествия в трамвае ехали десятки пассажиров, они упали на пол. Одного из погибших нашли на улице, предполагается, что это прохожий.