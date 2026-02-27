В метро Берлина появились плакаты на русском: «Эй, имей хоть каплю уважения, мудак! Сделай телефон потише!» Никто не знает, кто это сделал

В метро Берлина появились плакаты на русском, арабском и немецком языках, которые в грубой форме призывают перевести телефон в беззвучный режим, пишет Correctiv.

Так, на плакате по-русски написано «Эй, имей хоть каплю уважения, мудак! Сделай телефон потише!» Такое объявление появилось на станции Штраусбергер-платц, сообщил один из пользователей Reddit, опубликовавший соответствующее фото на Imgur.

Плакаты немного отличаются друг от друга. На одних показан мобильный телефон с разбитым экраном, на других — пожилая женщина, улыбающуюся в камеру, на третьих — только глаза.

На плакатах есть логотип Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) — государственной компании Берлина, занимающейся пассажирскими перевозками. Однако представители BVG заявили, что не имеют никакого отношения к размещенным объявлениям.

Первые плакаты, судя по сообщениям в соцсетях, появились на разных станциях метро не позднее 21 февраля. Уже через три дня BVG сообщила, что удалила все подобные объявления.

Кто стоит за размещением плакатов, неизвестно. На одном из кадров очевидцев видно, что их установили сотрудники рекламной компании «Die Draussenwerber», которая занимается наружной рекламой в метро.

Представители этой компании заявили, что «поддельные плакаты изготовили неизвестные люди и установили незаконно». Мужчины, которые размещали плакаты, использовали ненастоящую униформу «Die Draussenwerber», заявили в компании.