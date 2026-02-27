Минюст России объявил «иноагентом» Веру Кричевскую

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него журналистку, телережиссера и одну из основательниц телеканала «Дождь» Веру Кричевскую.

Также «иноагентами» объявлены депутат Госсобрания Якутии Александр Иванов, активист Максим Алиев и интернет-ресурс «Республика».

По версии Минюста, новые фигуранты реестра «иноагентов» распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими «иноагентами» и выступали против российского вторжения в Украину. Некоторые из них живут за пределами России. Ведомство также считает это основанием для включения в список «иностранных агентов».