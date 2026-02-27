Книгу Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» запретили в Беларуси

Роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» запретили к распространению в Беларуси. Книга, пишет «Коммерсант», добавлена в список запрещенных книг министерства информации.

В список попадают книги, которые, по мнению властей, могут нанести вред национальным интересам страны. Какие конкретные претензии возникли к роману Пелевина, не уточняется.

Сейчас в списке запрещенных в Беларуси книг 241 произведение. Среди них — романы Владимира Сорокина, Чака Паланика, Ульяма Берроуза, Энн Эпплбаум.

Роман «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» впервые был опубликован издательством «Эксмо» в 2016 году. Главные герои книги, как говорится в аннотации, «три поколения дворянской семьи Можайских, служащие Отчизне в XIX, XX и XXI веках».