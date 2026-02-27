Бывший премьер Великобритании Риши Сунак стал советником Зеленского

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак стал членом международного консультативного совета президента Украины по экономическому возрождению Украины. Об этом сообщается на сайте британского правительства 27 февраля.

Сунак вошел в состав группы международных экспертов, которые будут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и его экономического советника, бывшего вице-премьера Канады Христю Фриланд. В сообщении правительства отмечается, что работа Риши Сунака не будет оплачиваться.

Сунак заявил The Independent, что для него было честью поддерживать Украину, когда он работал премьер-министром Великобритании. Он отметил «храбрость, силу и изобретательность» Зеленского и народа Украины во время войны. «Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика», — добавил он.

Первое заседание международного консультативного совета при президенте Украины прошло 27 февраля. В нем помимо Риши Сунака участвовали президент Всемирного банка Аджай Банга, президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, а также представители таких компаний, как Siemens, BlackRock и Citigroup.

Риши Сунак занимал пост премьер-министра Великобритании c октября 2022-го по июль 2024 года. Он стал самым молодым премьером в современной истории Великобритании — на момент назначения ему было 42 года.