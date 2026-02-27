13 судьям в России предъявлены обвинения по уголовной статье. Правда, это футбольные судьи

МВД России подозревает московский футбольный клуб «Торпедо» в подкупе судей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее данным, полиция установила факты «оказания влияния на результаты» как минимум 22 матчей Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в системе футбольных лиг России).

Как сообщила Ирина Волк, 13 судьям предъявлены обвинения по статье о противоправном влиянии на результаты спортивных соревнований (часть 4 статьи 184 УК РФ). После предъявления обвинений их отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас «Торпедо» идет на 15-м месте в ФНЛ, после 21 матча у команды 20 очков. От зоны вылета, начинающейся с 16 места, «Торпедо» отделяет лишь одно очко.