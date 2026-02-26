Власти Кубы заявили, что у экипажа американского катера, который остановили пограничники, были «террористические намерения»

МВД Кубы распространило заявление в связи с задержанным в территориальных водах страны американским катером. В нем, в частности, говорится, что у находившихся на борту судна были «террористические намерения».

Экипаж катера, цитирует CNN заявление МВД Кубы, был вооружен автоматическими винтовками, пистолетами и коктейлями Молотова. Как минимум двое из находившихся на судне, объявило власти острова, ранее были объявлены в розыск по подозрению в терроризме.

Всего на борту катера было 10 человек — выходцы с Кубы, живущие в США. Четверо из них были убиты в перестрелке с пограничной охраной, остальные шестеро ранены. Выжившие члены экипажа, сообщило ведомство, взяты под стражу, им оказывают медицинскую помощь. Также задержан еще один человек, который, как уверяет МВД, был отправлен из США для того, чтобы помочь вооруженной группе проникнуть на остров, и уже дал признательные показания.

Госсекретарь США Марко Рубио в связи с инцидентом с катером заявил журналистам, что судно «не перевозило персонал правительства США и не участвовало в операции правительства США». Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом следит за ситуацией, и выразил надежду, что «она не так плоха, как мы опасаемся».

Задержание американского катера прокомментировали и в российском МИДе. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала произошедшее «агрессивной провокацией США» для эскалации ситуации и детонации конфликта, сообщает ТАСС.

Отношения США и Кубы в начале 2026 года в очередной раз обострились. Соединенные Штаты заблокировали практически все поставки нефти на остров, на Кубе начался топливный кризис. 25 февраля Минфин США сообщил, что разрешит перепродавать часть венесуэльской нефти для поддержки частного сектора Кубы по специальным лицензиям.

Еще об отношениях США с Кубой и другими странами региона

«США вернулись. А вместе с ними вернулись и забытые страхи». Что будет дальше с Венесуэлой? И как действия США изменят всю Латинскую Америку? Обсуждаем с экспертом по региону Владимиром Рувинским

Еще об отношениях США с Кубой и другими странами региона

«США вернулись. А вместе с ними вернулись и забытые страхи». Что будет дальше с Венесуэлой? И как действия США изменят всю Латинскую Америку? Обсуждаем с экспертом по региону Владимиром Рувинским