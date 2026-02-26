В январе и феврале спрос российских туристов на Сочи снизился по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсант», опросивший нескольких туроператоров.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, интерес туристов к Сочи упал на 9%. В «Интуристе» и OneTwoTrip спад спроса оценивают в 30% год к году. В туроператоре «Русский экспресс» сказали, что в феврале число бронирований отдыха в Краснодарском крае в целом снизилось на 8% год к году.

Одной из причин туроператоры называют участившиеся ограничения работы аэропорта из-за атак беспилотников. «Коммерсант» отмечает, что 23–24 февраля аэропорт закрывали пять раз, это привело к задержкам вылетов. При этом Сочи, по словам Сергея Ромашкина, больше зависит от аэропорта, чем другие курорты Краснодарского края — добраться машиной сюда сложнее из-за горного серпантина от Джубги протяженностью около 170 километров.

В туроператоре «Русский экспресс» еще одной причиной, сдерживающей спрос на Сочи, считают стоимость авиаперевозок.

Краснодарский край, как отмечает «Коммерсант», остается одним из ключевых региональных туристических рынков России. По данным Travelline, на него приходится 14,3% гостиничных продаж, больше только в Москве — 21,6%. Сочи при этом формирует не менее трети (30–35%) турпотока, Анапа — 25%, а Геленджик — 15%, оценивают туроператоры.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России, Сочи остается самым дорогим российским курортом.

