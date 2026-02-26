Казахстан приостановил экстрадицию петербургской активистки Юлии Емельяновой. В России ее обвиняют в краже телефона, правозащитники считают дело сфабрикованным

Генпрокуратура Казахстана приостановила процедуру экстрадиции в Россию активистки и бывшей волонтерки петербургского штаба Навального Юлии Емельяновой. Об этом сообщает проект «Ковчег» со ссылкой на адвоката активистки.

Процесс экстрадиции остановлен до рассмотрения властями Казахстана заявления Емельяновой на предоставление статуса беженца.

Юлию Емельянову задержали в сентябре 2025 года в аэропорту Алматы, через который она летела транзитом. Тогда сообщалось, что активистка находится в межгосударственном розыске «по подозрению в совершении имущественных преступлений». «Медиазона» писала, что Емельянова волонтерила в петербургском штабе Навального и уехала из России в июле 2022 года — после того, как в суд в Петербурге поступило уголовное дело против нее по статье о краже.

Емельянову обвиняют в краже мобильного телефона стоимостью 12 тысяч рублей у таксиста, который 15 августа 2021 году подвозил ее к дому на проспекте Металлистов в Петербурге. Уголовное дело завели только в середине сентября того же года. Антивоенный комитет России называет дело Емельяновой сфабрикованным.

В конце января 2026 года Емельяновой, которая находится в СИЗО, вручили постановление, в котором говорилось, что Генпрокуратура Казахстана одобрила ее экстрадицию в Россию.

