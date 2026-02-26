Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

Госдума 26 февраля приняла во втором и третьем, заключительном чтении закон о введении обязательной государственной геномной регистрации для определенных категорий военных и сотрудников органов внутренних дел.

После вступления закона в силу будут собирать геномную информацию:

служащих в Вооруженных силах РФ по контракту,

служащих в Росгвардии,

участников добровольческих формирований,

полицейских со специальными званиями,

сотрудников органов внутренних дел и гражданских служащих, связанных с ВС РФ и Росгвардией.

Минобороны, Росгвардия и МВД смогут формировать списки подразделений, на которых не будет распространяться геномная регистрация.

Геномная информация будет храниться до достижения ими возраста 100 лет, а в случае смерти — до установления личности.

Закон предусматривает, что при увольнении людей, подлежащих геномной регистрации, соответствующая информация может быть уничтожена по их заявлению.

Закон, который пока не подписан президентом РФ, вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

По действующим на конец февраля 2026 года законам геномная регистрация является обязательной для отбывающих наказание преступников, лиц под административным арестом, подозреваемых, неустановленных лиц, чей биологический материал был получен в ходе следствия, а также для родственников людей, пропавших без вести.

Читайте также

С начала года силовики в России могут принудительно собирать образцы ДНК у правонарушителей. Кого это затронет? Многих: от неплательщиков алиментов до участников несанкцинированных митингов 9 карточек